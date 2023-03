Yvonne Woelke findet Verhalten von Iris Klein "ekelhaft"

Yvonne Woelke (41) hat es satt! Nachdem sie als Begleitung zum Dschungelcamp angerückt war, änderte sich in ihrem Leben einiges: Ihr wurde eine Affäre mit Peter Klein (55) nachgesagt, was in dessen Ehe-Aus mit seiner Frau Iris (55) endete. Damit ist das Drama allerdings noch nicht vorbei – immer wieder wettert vor allem Iris gegen Peter und seine Neue. Nun findet Yvonne klare Worte für die Tiraden.

In ihrer Instagram-Story teilte das einstige It-Girl einen Text: "Frauenpower bedeutet nicht, zu versuchen, hinter dem Rücken vermeintlicher Rivalinnen herausbekommen zu wollen, ob diese möglicherweise in der Erotik-Branche tätig gewesen sind." Das geht für Yvonne wohl gar nicht: "Jetzt darf ich bitte auch das Wort benutzen. Ekelhaft", wettert sie. Dass damit Iris gemeint ist, wird durch einen weiteren Screenshot deutlich, aus dem hervorgeht, dass die Mutter von Daniela Katzenberger (36) offenbar eine Freundin beauftragt haben soll, "etwas Schlüpfriges über Yvonne Woelke herauszufinden."

Iris ist derweil fest entschlossen, sowohl mit Peter als auch mit Yvonne nichts mehr zu tun haben zu wollen. "Ich meine, da ist eine Frau, die ist in unsere Ehe... die hat einen verheirateten Mann angebaggert", entrüstete sie sich kürzlich in ihrer Story. Außerdem sei sie sich sicher, dass die beiden längst ein Paar seien, obwohl sie es nach wie vor bestreiten.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im April 2021

