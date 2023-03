Iris Klein teilt jetzt sogar private Nachrichten von Peter

Der Streit im Hause Klein scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem herausgekommen ist, dass Peter Klein (55) sich in Yvonne Woelke (41) verliebt hat, überschlagen sich die Ereignisse: Seine Ehefrau Iris (55) hatte einige pikante Details über das Eheleben ausgepackt – entschuldigte sich dann aber bei ihm für die Öffentlichmachung der privaten Dinge. Doch diese Einsicht ist offenbar wieder passé: Jetzt teilt Iris eine ganz private Nachricht von ihrem Noch-Ehemann.

"Du hast gesagt, dass ich dich nicht mehr liebe, aber das ist falsch... Ich liebe dich noch immer und diese Liebe kann ich auch nicht abstellen", schreibt Peter in dem Screenshot an seine Ex. Er brauche aber etwas Zeit, bis sich die Emotionen etwas beruhigt hätten. Doch den Text ließ Iris natürlich nicht einfach so stehen, sondern nutzte die Chance, um wieder gegen Peter zu schießen: "Und am nächsten Tag war das dann wieder vergessen. Dann hieß es wieder: 'Nee, ich liebe doch nur sie. Es reicht nicht. Es reicht nur für eine Freundschaft.'" So viele Stimmungsschwankungen kann sich die TV-Bekanntheit nur mit einem Grund erklären: "Midlife-Crisis, sage ich nur."

Sie selbst könne sich jedenfalls nicht vorstellen, mit Peter oder Yvonne ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen, weil die beiden zu viele Lügen verbreitet hätten. "Ich meine, da ist eine Frau, die ist in unsere Ehe... die hat einen verheirateten Mann angebaggert", teilte Iris gegen Yvonne aus. Zuerst hatten die beiden bestritten, dass zwischen ihnen überhaupt etwas läuft – inzwischen ist die Mutter von Daniela Katzenberger (36) aber ganz sicher, dass Peter und Yvonne längst zusammen sind.

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

