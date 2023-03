Bester deutscher Ski-Sportler Eric Frenzel beendet Karriere

Einer der ganz Großen verlässt die Bühne des Leistungssports. Eric Frenzel (34) ist der erfolgreichste deutsche Ski-Sportler. 2014 und 2018 wurde er Olympiasieger in der nordischen Kombination, 2011, 2013 und 2019 Einzelweltmeister. Von 2013 bis 2017 gewann Eric ganze fünfmal die Gesamtwertung des Weltcups. Doch nun hat der gebürtige Sachse eine große Entscheidung getroffen: Eric beendet seine aktive Laufbahn als Ski-Sportler.

Am Donnerstag gab er seinen Rücktritt vom Ski-Sport in der FAZ bekannt: "Es ist jetzt ein schöner Moment, um abzutreten." In einem Interview mit sport.de erklärt er seine Entscheidung: "Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte und das noch übertroffen. Es ist der richtige Zeitpunkt gekommen, aufzuhören. Es passt für mich, dass ich mit so einem Erfolg meine aktive Karriere beenden kann."

Doch ganz verloren geht Eric dem WIntersport nicht: Auch in Zukunft will er der Kombination erhalten bleiben. "Also der Kombination ganz "Adé" sagen möchte ich nicht. Meine Erfahrung in irgendeiner Art und Weise weiterzugeben, oder weiter dafür zu kämpfen, dass die Sportart weiterhin olympisch bleibt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ganz von der Bildfläche zu verschwinden, kann ich mir nicht vorstellen. Dazu liebe ich die Kombination viel zu sehr", stellte Eric klar.

