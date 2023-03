Erneute Datenight bei Sabrina Carpenter und Shawn Mendes?

Die Gerüchteküche brodelt: In den vergangenen Monaten tauchten immer wieder Bilder auf, die belegen sollen, dass Sabrina Carpenter (23) und Shawn Mendes (24) sich daten. Ein offizielles Statement der beiden Sänger gibt es noch nicht. Shawn sorgte neben den Bildern mit Sabrina zuletzt auch durch eine angebliche Romanze mit seiner Chiropraktikerin für Aufsehen. Aber jetzt wurden Sabrina und Shawn wieder zusammen gesichtet!

Wie Just Jared jetzt berichtet, wurden Shawn und Sabrina beim Verlassen eines Events in Beverly Hills gesehen. Diese Paprazzi-Bilder scheinen die Behauptungen zu belegen. Die beiden Musiker sollen das Event für Miley Cyrus (30) Albumsveröffentlichung gemeinsam verlassen haben. Shawn soll am Ausgang des Ladens, in dem das Event stattfand, auf Sabrina gewartet haben. Sie sollen im Anschluss mit demselben Fahrzeug weggefahren sein. Sabrina trug zum Event ein kurzes schwarzes Kleid mit silberfarbenen Details und Schmuck. Shawn hingegen kam in einer lässigen beigefarbenen Hose, brauner Jacke und weißem Untershirt.

Bereits im Februar wurden Sabrina und Shawn mehrfach miteinander gesehen. Sie sollen unter anderem auf einer Grammy-After-Party gewesen sein und sich zu einem Spaziergang getroffen haben, berichtete Deux Moi. Was haltet ihr von den Gerüchten? Stimmt unten ab!

Getty Images Sabrina Carpenter bei einem Event in Berverly Hills

Tim Regas / MEGA Shawn Mendes bei einem Event in Beverly Hills

Getty Images Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2022

