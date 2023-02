Shawn Mendes und Sabrina Carpenter erneut vertraut unterwegs

Bahnt sich da was zwischen Sabrina Carpenter (23) und Shawn Mendes (24) an? Seit seinem Liebes-Aus mit Camila Cabello (25) wurde der Sänger immer häufiger mit weiblicher Begleitung an seiner Seite gesichtet. Der "Stitches"-Interpret sorgte dabei für die ein oder andere Verwirrung: Zunächst sah man ihn mit Sabrina, anschließend schien er sich mit seiner Chiropraktikerin zu amüsieren. Jetzt war Shawn erneut mit Sabrina unterwegs!

Dies beweist ein Schnappschuss, der People vorliegt. Die beiden Musiker wurden am Montag bei einem gemeinsamen Spaziergang in Los Angeles gesichtet. Für das Treffen schmissen sich beide in ziemlich lässige Kleidung: Shawn trug eine schwarze Jeans und eine Jeansjacke. Sabrina entschied sich für einen Schlabber-Look und kombinierte einen schwarzen Oversize-Hoodie mit einer passenden Hose. Bisher schweigen die zwei zu den Gerüchten.

Augenzeugen sollen sich sicher sein, dass die beiden ein Paar sind. Laut der Instagram-Seite Deux Mo wurden Shawn und Sabrina vor einigen Tagen in einem Nobelrestaurant bei einem Date erwischt. Laut des Informanten wirkten sie ausgelassen und schienen sich bestens zu vergnügen.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de