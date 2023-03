Königsgemahlin Camilla muss schon wieder Termine absagen!

Camilla (75) sagt erneut öffentliche Auftritte ab. Königin Charles (74) und seine Gemahlin werden am 6. Mai in der Westminster Abbey in London offiziell gekrönt. Die Vorbereitungen dazu laufen aktuell auf Hochtouren. Es werden zahlreiche royale und andere prominente Gäste erwartet. Doch in den vergangenen Wochen konnte die Britin viele Termine nicht wahrnehmen, da sie an Corona erkrankte. Nun muss sie schon wieder passen!

"Die für heute geplanten Termine Ihrer Majestät in Newmarket mussten verschoben werden, da das Wetter die Transportmöglichkeiten beeinträchtigt hat", hieß es in einer offiziellen Erklärung des Buckingham Palace. Die Queen Consort wollte in den Norden Großbritanniens reisen, um dort eine Nichtregierungsorganisation zu besuchen. Da machten allerdings Winterstürme, die über weite Teile des Vereinigten Königreichs fegten, der 75-Jährige einen Strich durch die Rechnung.

Schon vor einem Jahr war die zweifache Mutter an Covid erkrankt. Bereits damals hatte sie sich schnell erholt. Der Palast teilte auch vergangenen Monat mit, dass die Königsgemahlin sich "ausgezeichnet" auskurierte. Auch ihr Liebster Charles beruhigte bei einem Stadtfest in der britischen Stadt Milton Keynes die Fans: "Es geht ihr besser."

