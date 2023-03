"Let's Dance" nach Geburt: Für Patricija Ionel war es schwer

Patricija Ionel (28) hatte es nach der Geburt ihres Sohnes nicht leicht. Sie und ihr Mann Alexandru (28) gaben sich im Januar 2022 ganz spontan das Jawort. Nur wenige Tage später kam ihr Sohnemann Noelis zur Welt. Als sie kurz nach der Entbindung wieder ins Let's Dance-Training einstieg, bekam die junge Mutter jedoch viel Gegenwind aus der Community. Doch nicht nur der Hate hat das Training für Patricija schwer gemacht!

"Nach der Geburt habe ich direkt bei 'Let's Dance' mitgemacht – nach zwei, drei Wochen, denke ich", erzählt sie im Playboy-Interview. Das sei für die Tänzerin nicht einfach gewesen. "Natürlich muss sich der Körper der Frau regenerieren und ich hatte keine Zeit dafür", plaudert die Blondine aus. Ihr Körper habe sich äußerlich zwar schnell regeneriert, doch innerlich sei sie noch nicht die alte Patricija gewesen.

Das scheint sich inzwischen wieder eingependelt zu haben – denn in der vergangenen Show konnten sie und ihr Tanzpartner Philipp Boy (35) 29 Jury-Punkte abstauben! Auch den Zuschauern scheint die Performance der beiden gefallen zu haben, weshalb sie auch am Freitag wieder antreten werden. In der dritten Show der diesjährigen Staffel wird das Tanzpaar einen Rumba zu "Eso Momento" zum Besten geben.

Instagram / bellatricija Patricija Belousova mit ihrem Ehemann Alexandru Ionel im Januar 2022

Instagram / bellatricija Patricija Ionel mit ihrem Sohn

RTL / Stefan Gregorowius Philipp Boy und Patricija Ionel, Let's Dance 2023

