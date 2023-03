Mit dieser Drohung schlug Sonya Kraus Stalker in die Flucht!

Sie hat sich dem Täter mutig gestellt! Mit ihrer eigenen Sendung "Talk Talk Talk" war Sonya Kraus (49) in den Jahren von 2000 bis 2011 sehr erfolgreich im TV unterwegs. Im Jahr 2006 wurde die Fernsehmoderatorin sogar mit der Goldenen Romy als beliebteste Show- und Talkmasterin ausgezeichnet. Ihr Leben in der Öffentlichkeit birgt aber auch Gefahren. Sonya verrät: Sie hatte einen Stalker!

"Ich bin ziemlich unerschrocken, doch es hat mich dann irgendwann genervt", erzählt die 49-Jährige über den unheimlichen Vorfall aus der Vergangenheit in dem Podcast "Talk of Fame". Ein Mann habe ihr damals immer wieder vor ihrem Auto aufgelauert. "Ich habe ihm gedroht. Ich gebe es zu, ich habe ihm gedroht! Mit bösen Jungs aus Frankfurt", verrät die zweifache Mutter darüber, wie sie den Stalker endgültig vertrieb. Damit bewies Sonya viel Mut. Den scheint die Blondine auch in anderen Lebensbereichen zu haben...

"Jetzt heißt es schnipp, schnapp, alles ab. Meine erste Kurzhaarfrisur", verkündete die gebürtige Frankfurterin vor einigen Wochen auf Instagram – wo sie die Aktion in einem Video dokumentierte. "Ihre Zotteln" hätten ihr einfach nicht mehr gefallen. Das Endergebnis des Friseurbesuchs kann sich wirklich sehen lassen: Sonya trägt jetzt eine elegante, fast kinnlange Frisur! "Bin mir selbst noch ganz fremd. Sieht so elegant aus", kommentierte sie ihren Look.

Anzeige

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, TV-Moderatorin

Anzeige

Wie findet ihr Sonyas Worte an ihren Stalker? Sehr mutig! Mir wäre das zu gefährlich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de