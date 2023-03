Schwangere Rumer Willis strahlt mit Mama Demi auf Modenschau

Achtung – stylishes Mutter-Tochter-Duo gesichtet! Demi Moore (60) könnte momentan vermutlich kaum aufgeregter in Hinblick auf die Zukunft sein. Denn ihre und Bruce Willis (67) Tochter Rumer Willis (34) erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs. Die Schauspielerin und ihr Partner Derek Richard Thomas fiebern der Geburt ihres Wunders sicherlich mit Spannung entgegen – Rumers Babybauch deutet an, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Das bewies sie nun abermals auf einer Fashionshow – Mama Demi hatte sie mit im Schlepptau!

Gestern besuchte die werdende Mutter zusammen mit Demi die Modenschau von Versace. In West Hollywood stellte Donatella Versace (67) ihre neue Herbst-Winter-Kollektion vor. Dazu warfen sich Rumer und Demi ordentlich in Schale. Die 34-Jährige setzte ihren Babybauch in einem engen Bodycon-Kleid in Szene. Dazu kombinierte sie einen langen Blazer-Mantel, eine Tasche mit goldenen Details sowie extravagante Plateau-Heels.

Demi konnte in Sachen Fashion locker mit ihrer Tochter mithalten. Die Ex-Frau von Ashton Kutcher (45) stylte ein lockeres Blusenkleid, das am Ende mit funkelnden Ornamenten versehen war, mit einem engen Blazer. Unter ihrem Look trug sie zudem eine weite Hose und spitze High Heels. Mit ein wenig Schmuck rundete sie ihr Outfit perfekt ab.

Getty Images Rumer Willis im März 2023

Getty Images Rumer Willis and Demi Moore im März 2023

Getty Images Demi Moore im März 2023

