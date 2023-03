Rumer Willis zeigt ihren Babybauch nach dem Gym-Besuch

Rumer Willis (34) ist schwanger! Im Dezember machte sie diese schöne Nachricht öffentlich. Auf ihren Social-Media-Accounts teilte die Tochter von Bruce Willis (67) und Demi Moore (60) damals die freudige Nachricht mit ihren Followern. Seit der Bekanntmachung der aufregenden Baby-News hat man die Schauspielerin und ihren Babybauch nur selten gesehen. Doch jetzt zeigt Rumer sich mit ihrer Babykugel nach dem Sport!

Auf neuen Paparazzi-Bilder sieht man die Mami in spe nun nach einem Fitnessstudio-Besuch in Los Angeles. Stolz bringt sie ihren Babybauch in einem schwarzen Einteiler zur Geltung. Ihre sechs Monate alte Kugel kann man auf den Bildern vom Sonntag deutlich erkennen – neben dem Sport-Jumpsuit trägt Rumer gemütliche Hausschuhe und stimmt ihr Outfit mit einer kleinen schwarzen Tasche und einem Beutel ab. Rumer stellt hier unter Beweis, dass sie auch in der fortgeschrittenen Schwangerschaft weiterhin Sport macht und nicht stillsitzen möchte.

Genaueres ist über die Schwangerschaft der 34-Jährigen noch nicht bekannt. Zuletzt sah man Rumer online in Posts mit ihrer Freundin Nikki Reed (34), mit der sie zeitgleich schwanger ist. Auch ihre Schwestern teilen gerne Schnappschüsse von Rumer und bekunden, wie sehr sie sich auf das Baby freuen: "Danke Rumer und Derek für die gemeinsame Erschaffung meines neuen besten Freundes", heißt es da unter anderem auf Instagram.

Garrett Press / MEGA Rumer Willis in LA

Garrett Press / MEGA Rumer Willis in LA

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und ihr Partner Derek Richard Thomas im Dezember 2022

