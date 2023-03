Shakira und ihre Söhne machen Ausflug nach New York City!

Sie sieht happy aus! Die kolumbianische Sängerin Shakira (46) hatte in den vergangenen Wochen und Monaten einiges verkraften müssen. Nach zwölf Jahren trennte sie sich von ihrem Partner Gerard Piqué (36), nachdem er angeblich mehrere Affären mit anderen Frauen gehabt haben soll. Gemeinsam mit dem Kicker hat die "Hips Don't Lie"-Interpretin zwei Söhne. Mit Sasha (8) und Milan (10) machte Shakira jetzt einen süßen Familien-Ausflug!

Hand in Hand spazierte die Musikerin mit ihren Kindern über den Flughafen von New York City. Für die Reise schmiss sich die Schönheit auch ordentlich in Schale: Sie trug eine weite schwarze Jeans, eine Jacke und eine Basecap mit Blumenmuster und eine Balenciaga-Tasche. Der Städtetrip scheint Shakira wirklich gutzutun, denn sie strahlt bis über beide Ohren.

Das könnte jedoch auch an ihren Plänen für die Zukunft liegen – denn die Sängerin wird mit ihren Söhnen nach Miami auswandern! Dort habe Shakira Familie und Freunde. Mit ihrem Ex Gerard habe sie eine Sorgerechtsvereinbarung getroffen, laut der Sasha und Milan die Schulferien bei ihrem Vater in Barcelona verbringen.

Dario Alequin / Shutterstock / SplashNews.com Sasha, Shakira und Milan Piqué Mebarak, 2023

Instagram / shakira Shakira, Gerard Piqué und ihre Söhne Sasha und Milan im Dezember 2018

Instagram / shakira Shakira mit ihren Söhnen Sasha und Milan, Dezember 2022

