Shakira zieht bald mit ihren Kindern nach Miami!

Adios Barcelona! Die kolumbianische Sängerin Shakira (46) trennte sich im vergangenen Sommer nach zwölf gemeinsamen Jahren von ihrem vermeintlich untreuen Partner Gerard Piqué (36). Die "Hips Don't Lie"-Interpretin lebt aktuell noch mit ihren Söhnen Sasha (8) und Milan (10) in Spanien. Jedoch hält die Südamerikanerin nun in Barcelona nichts mehr. Deswegen haben sie und Piqué nach langen Diskussionen eine Sorgerechtsvereinbarung unterzeichnet. Nun wurde bestätigt – Shakira und die Kinder ziehen in den nächsten Wochen nach Miami!

In Miami habe die Musikerin Familie und Freunde. Der ursprüngliche Umzugstermin nach Florida wäre im Januar gewesen, doch aufgrund des schlechten Gesundheitszustands von Shakiras 91-jährigen Vaters William Mubarak hatte sich die Abreise verschoben. Insider teilten der Zeitung El Periodico mit, der neue Termin falle nun auf den 1. April. Die "Waka Waka"-Interpretin möchte ihren Kindern den Einstieg an der neuen Schule in den USA nach den Ferien wohl so angenehm wie möglich machen.

Shakira sei aus der schmerzhaften Trennung gestärkt hervorgegangen und fühle sich jetzt unabhängig. Nun sei sie auf sich selbst angewiesen und sehe sich als vollständig. "Früher habe ich die Geschichte geglaubt, dass eine Frau einen Mann braucht", hatte die Zweifachmama in einem früheren Interview eröffnet. Jedoch brauchen die Kinder auch ihren Vater, deshalb sehe die Sorgerechtsvereinbarung vor, dass sie die Ferien mit Piqué verbringen werden.

Shakira mit ihren Söhnen im November 2022

Shakira und Gerard Piqué mit Sohn Milan, 2014

Shakira mit ihren Söhnen Sasha und Milan, Dezember 2022

