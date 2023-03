Darum wird Lady Gaga nicht bei der Oscarverleihung auftreten

Bei den Oscars spielt auch Musik eine Rolle! Jedes Jahr wird ein Oscar in den Kategorien "Beste Filmmusik" sowie "Bester Filmsong" vergeben. Die fünf nominierten Lieder werden in der Regel live bei der Preisverleihung performt. Lady Gaga (36) ist bereits zweimal bei den Oscars aufgetreten. 2019 sahnte sie mit "Shallow" aus "A Star Is Born" schließlich die beliebte Trophäe ab. Auch dieses Jahr war die Sängerin wieder für die Auszeichnung nominiert. Allerdings sagte Lady Gaga ihren Auftritt bei der Gala ab!

Die "Pokerface"-Interpretin hätte den nominierten Song "Hold My Hand" aus "Top Gun: Maverick" bei der 95. jährlichen Oscarverleihung am Sonntag aufführen sollen. Wie Deadline berichtet, habe die Sängerin dem Produzenten mitgeteilt, dass sie nur als Nominierte im Publikum sitzen werde. Der Grund für ihre Absage seien ihre laufenden Dreharbeiten am neuen Joker-Film "Folie à Deux" mit Joaquin Phoenix (48). Da Lady Gaga dort so sehr eingespannt ist, habe sie keine Zeit gefunden, eine Musiknummer vorzubereiten.

Trotzdem dürfen sich die Zuschauer auf eine musikalische Untermalung des Abends freuen – die vier anderen nominierten Songs werden das Dolby Theatre mit ihren Klängen füllen. Die zwei Powerfrauen Sofia Carson und Rihanna (35) bringen mit ihren Songs ganz viel Gefühl auf die Bühne. Außerdem werden Son Lux sowie ein indisches Trio ihre Nominierungen vertreten. Lady Gagas Filmtitel soll mit einem Video gewürdigt werden.

Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei der Oscar-Verleihung 2019

Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei den Grammys

Anzeige

Getty Images Lady Gaga in Mailand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de