Faye Montana (17) gibt ein süßes Liebesupdate! Die YouTube-Bekanntheit hatte zuletzt eine öffentliche Beziehung mit dem Sänger Lukas Rieger (21) geführt – doch diese scheiterte schließlich. Im vergangenen Dezember gab die Musikerin zu: Sie hätten sich zwei Monate zuvor im Guten getrennt. Seitdem war es in Sachen Dating recht ruhig um die Blondine – bis jetzt! In einem Interview plaudert Faye aus, dass sie wieder Schmetterlinge im Bauch hat!

"Bin ich verliebt? Ja. Mehr sage ich dazu nicht", offenbart sie im Gespräch mit Bild und kann ein glückliches Kichern nicht unterdrücken. Dass die Fans ihren neuen Freund zu Gesicht bekommen werden, ist jedoch eher unwahrscheinlich – denn die 17-Jährige stellt klar: "Ich werde das in Zukunft eher privat halten, weil ich einfach sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe." Es sei einfach besser für beide Partner, wenn man die Beziehung nicht auf Instagram und Co. breittrete.

Zuletzt gab es Gerüchte, Faye könnte mit Verona Pooths (53) Sohn San Diego (17) anbandeln. Die zwei wurden ziemlich vertraut bei einem Event gesichtet. "Wir kennen uns sehr gut, also wir sind relativ gut befreundet mittlerweile, weil wir schon viel zusammen gedreht haben", wischte sie die Spekulationen in dem Podcast "It's out" allerdings vom Tisch.

ActionPress / Bieber, Tamara Lukas Rieger und Faye Montana auf der "Angry Birds 2"-Premiere im September 2019 in Berlin

ActionPress Faye Montana, YouTuberin

Wenzel, Georg Verona und San Diego Pooth, 2019

