Daher stammt Franck Ribérys auffällige Narbe im Gesicht

Franck Ribéry (41), der ehemalige Fußballstar und Publikumsliebling des FC Bayern München, ist nicht nur für seine Erfolge auf dem Spielfeld bekannt, sondern auch für eine markante Narbe, die sich über seine rechte Wange zieht. Diese erinnert an einen tragischen Vorfall aus seiner frühen Kindheit, über den in seiner Biografie "Franck" berichtet wird. Im Alter von zwei Jahren war Franck mit seinem Vater auf einer Landstraße in Frankreich unterwegs, als die beiden in einen schweren Autounfall verwickelt wurden. Franck wurde dabei durch die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt tiefe Schnittverletzungen im Gesicht.

Für den jungen Franck war der Umgang mit der Verletzung jedoch alles andere als leicht. Besonders in seiner Kindheit wurde er wegen seines Aussehens gehänselt und musste viele verletzende Kommentare ertragen. Doch im Laufe der Jahre entwickelte der Franzose eine bewundernswerte Stärke und ließ sich nicht mehr von der Meinung anderer beeindrucken. Heute betrachtet er die Narbe sogar als wichtigen Bestandteil seiner Identität. "Ich kann nicht ohne diese Narbe leben. Dann wäre ich nicht mehr Franck Ribéry. Sie gehört zu mir, zu meinem Leben", sagte er in einem Interview mit Welt. Einen kosmetischen Eingriff hat der ehemalige Fußballprofi daher immer kategorisch abgelehnt.

Während seiner Karriere war Franck nicht nur ein Symbol für Durchhaltevermögen, sondern auch eine prägende Figur des internationalen Fußballs. Besonders seine Zeit beim FC Bayern München bleibt unvergessen: In zwölf Jahren gewann er mit dem Verein neun Meisterschaften und das Triple im Jahr 2013. Doch der Fußballer musste sich 2022 nach einer schweren Knieverletzung und gesundheitlichen Problemen ins Karriereende verabschieden. Trotz seines Rücktritts bleibt er dem Fußball treu – und dem FC Bayern verbunden. Sein Sohn Seif spielt aktuell in der Jugendmannschaft des Vereins, und Franck selbst könnte bald eine Rolle im Nachwuchsbereich übernehmen. München ist und bleibt also ein großes Kapitel im Leben des gefeierten Fußball-Stars.

Getty Images Franck Ribéry 2022

Getty Images Franck Ribéry im Mai 2013

