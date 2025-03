Karriere-Ende: Franck Ribéry hätte fast sein Bein verloren

Im Oktober 2022 hing Franck Ribéry (41) die Fußballschuhe an den Nagel – doch ganz freiwillig war das nicht passiert, wie er in einem Interview mit der französischen Zeitung L'Équipe enthüllte. Der Ex-Bayern-Star schilderte, wie eine Knieverletzung ihn zwang, den Profifußball hinter sich zu lassen: "Mein Knie schmerzte immer mehr. Ich trainierte nicht mehr zwischen den Spielen, sondern erholte mich, um mich zu schonen." Untersuchungen ergaben dann, dass er keinen Knorpel mehr hatte, sodass er operiert werden musste. Die Operation in Österreich brachte dann aber nur vorübergehend Besserung. Fünf Monate später folgte der wahre Schock: Eine schwere Infektion führte dazu, dass die Ärzte ihm beinahe das Bein amputierten.

Über diese Zeit berichtete der Ex-Fußballprofi im Interview: "Zwei Monate lang nahm ich Tabletten. Die Infektion hatte mich zerfressen. Sie war so schlimm, dass mein ganzes Bein Löcher hatte." Die Diagnose Staphylococcus aureus brachte den 41-Jährigen nicht nur körperlich, sondern auch mental an seine Grenzen: "Ich hatte große Angst. Sie hätten mir fast das Bein amputiert." Die Ärzte konnten die Infektion letztlich stoppen, doch an eine Rückkehr in den Profisport war nicht mehr zu denken.

Während seiner aktiven Jahre zählte Franck zu den prägendsten Figuren des europäischen Spitzenfußballs. In seiner zwölfjährigen Laufbahn beim FC Bayern München gewann er zahlreiche Titel, darunter neun Meisterschaften und das legendäre Triple im Jahr 2013. Gemeinsam mit Spielern wie Bastian Schweinsteiger (40) feierte er große Erfolge und prägte eine erfolgreiche Ära des Vereins. Mit einem emotionalen Rückblick verabschiedete sich Franck 2022 via Social Media von Fans und Mitspielern – und erhielt warmherzige Worte von Wegbegleitern.

Getty Images Franck Ribéry bei seinem letzten Fußballspiel in Salerno, Oktober 2022

Getty Images Franck Ribéry im Mai 2013

