Beschaulich: Franck Ribéry kickt jetzt in Vorort-Turnhalle

Franck Ribéry (41), Bayern-Ikone und Champions-League-Sieger von 2013, ist zurück auf dem Platz – allerdings nicht vor gefüllten Rängen im Fußballstadion, sondern in einer Turnhalle im beschaulichen Münchner Vorort Grünwald. Dort trifft sich der ehemalige Flügelflitzer des FC Bayern München regelmäßig mit einer Gruppe Fußballbegeisterter, zu der auch frühere Profis wie Holger Badstuber (35) und Michael Tarnat sowie Bayerns langjähriger Physiotherapeut Fredi Binder zählen. Franck, der 2022 wegen einer Knieverletzung seine Karriere beenden musste, erklärte im Gespräch mit Bild: "Ich freue mich, hier mitspielen zu können. Das war eine schwierige Zeit, aber jetzt kann ich endlich wieder spielen." Auch wenn es beim lässigen Hallenkick nur um den Spaß geht, zeigt der Franzose auch dort immer wieder sein technisches Können – inklusive Hackentricks und präzisem Passspiel.

Die kleine Hallenfußballrunde sei für Franck eine perfekte Gelegenheit, seine Leidenschaft für den Sport weiterhin auszuleben, wobei vor allem das Zwischenmenschliche im Fokus stehe. "Gewinnen ist hier nicht das Wichtigste", betonte er. Statt selbst Tore zu schießen, glänzt der Ex-Profi vor allem als Spielmacher und sucht seine Mitspieler, um ihnen zu einem Treffer zu verhelfen. Das passt zu Francks Philosophie, mit der er schon in seiner aktiven Zeit als Teamplayer auf dem Platz stand. So verriet der 41-Jährige auch, dass er sich inzwischen beruflich weiterentwickelt habe: Bereits im vergangenen Jahr habe er erfolgreich die UEFA-A-Trainerlizenz absolviert und plane aktuell, noch die Pro-Lizenz zu erwerben, um vielleicht eines Tages Jugendteams oder Drittligamannschaften zu coachen.

Auch abseits des Fußballs bleibt Franck weiterhin eng mit München verbunden, wo er bis heute eine Villa besitzt. Seine Zeit beim Kult-Verein, für den er insgesamt zwölf Jahre spielte, präge ihn bis heute, wie er im Interview durchblicken ließ. Gemeinsam mit Arjen Robben (40) bildete er eines der berühmtesten Flügelduos im internationalen Fußball, das die Fans mit ihrer Spielfreude begeisterte. Privat ist Franck, der 2013 zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde, heute Vater von fünf Kindern und Familienmensch durch und durch. Vielleicht, so hofft nicht nur er selbst, wird er eines Tages zurück in die Säbener Straße, den Hauptsitz des Fußballclubs, finden – dann möglicherweise in einer Trainerrolle.

Getty Images Franck Ribéry im März 2015

Getty Images Franck Ribéry im Mai 2013

