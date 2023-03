Lisa Marie Presleys Ex will Zwillinge im Erbstreit vertreten

Michael Lockwood mischt sich in den Erbstreit ein. Mitte Januar war Lisa Marie Presley (✝54) überraschend verstorben. Nur kurz nach dem Tod der einzigen Tochter von Elvis Presley (✝42) gab es bereits Ärger um das Testament der Sängerin. So hatte sie wenige Jahre zuvor ihre Tochter Riley Keough (33) als alleinige Verwalterin ihres Erbes auserkoren und ihre Mutter Priscilla herausstreichen lassen. Diese zog deswegen vor Gericht. Auch Lisa Maries Zwillinge sollen in dem Prozess aussagen – deren Vater Michael möchte sie daher vertreten.

Aus Unterlagen, die TMZ vorliegen, gehe hervor, dass der Gitarrist rechtliche Dokumente eingereicht haben soll, die es ihm erlauben sollen, die Interessen der Zwillinge in dem bevorstehenden Rechtsstreit zu vertreten. So habe Michael einen Richter darum gebeten, ihn zum Vormund zu ernennen. Somit wäre er befugt, für seine Töchter im Prozess um Lisa Maries Treuhandvermögen zu sprechen. Ob dem stattgegeben wird, ist bislang noch unklar.

Sollte der 61-Jährige jedoch die Erlaubnis erhalten, so würde das wohl seiner einstigen Schwiegermutter Priscilla zugutekommen. Wie Insider ausplauderten, soll der Musiker in dem Rechtsstreit auf ihrer Seite stehen. Es ist daher zu vermuten, dass Michael in dem Prozess für die 77-Jährige aussagen wird.

Getty Images Michael Lockwood und Lisa Marie Presley, 2012

Getty Images Michael Lockwood bei den Narm Music Biz Awards 2012

Getty Images Priscilla Presley, Witwe von Elvis Presley

