Millie Bobby Brown ist bereit für das "Stranger Things"-Ende

Millie Bobby Brown (19) ist wohl bereit für etwas Neues! 2016 stand die Schauspielerin das erste Mal für die erfolgreiche Netflix-Serie Stranger Things vor der Kamera. Millie war damals gerade einmal 12 Jahre alt. Durch den Erfolg der Serie wurde sie über Nacht zum Weltstar. Die fünfte und finale Staffel der Mystery-Serie ist derzeit in Arbeit. Millie ist nun bereit dafür, mit "Stranger Things" abzuschließen!

"Ich bin definitiv bereit, damit abzuschließen", gibt die 19-Jährige gegenüber Seventeen zu. "Ich habe das Gefühl, dass nun genug von der Geschichte erzählt wurde", erklärt sie ihre Gefühle. Millie sei nun bereit dazu, sich von diesem Kapitel in ihrem Leben zu verabschieden und stattdessen ein neues zu öffnen. Gleichzeitig sei die "Enola Holmes"-Darstellerin jedoch auch unglaublich dankbar für die Serie.

Millies Co-Star Sadie Sink (20) wird sich stattdessen eher mit einem weinenden Auge von ihrer Zeit am Set verabschieden. "Es wird schrecklich", befürchtete die Schauspielerin bereits in einem Interview mit Today. Denn der Cast von "Stranger Things" sei über die letzten Jahre zu ihrer Familie geworden. "Daran zu denken, dass wir uns voneinander verabschieden müssen, ohne das Wissen, dass wir uns für die nächste Staffel wiedersehen, ist unheimlich und traurig", führte der Rotschopf an.

Netflix Millie Bobby Brown in "Stranger Things"

Netflix Millie Bobby Brown und Sadie Sink in "Stranger Things"

Netflix Sadie Sink in "Stranger Things"

