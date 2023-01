"Pitch Perfect"-Star Brittany Snow reicht die Scheidung ein!

Jetzt also doch! Brittany Snow (36) und Tyler Stanaland gaben sich im Jahr 2020 das Jawort. Nur zwei Jahre später bestätigte die Pitch Perfect-Bekanntheit aber die Trennung von ihrem Mann. Obwohl die beiden kurz danach noch bei einem Date gesichtet wurden, soll es für die Schauspielerin und den Immobilienmakler nun endgültig aus und vorbei sein: Brittany reicht nämlich die Scheidung ein!

Nur vier Monate nachdem die 36-Jährige das Beziehung-Aus des Paares verkündete, habe sie am 18 Januar nun tatsächlich die Scheidung von ihrem Mann beantragt. Laut TMZ, seien unüberbrückbare Differenzen der Grund für die Auflösung der Ehe. Vor Gericht streiten müssen sich die beiden aber wohl nicht. Laut Brittany unterschrieb das Pärchen bei der Hochzeit einen Ehevertrag.

Hat Tyler denn schon eine Neue? Der "Selling The OC"-Star wurde im September 2022 bei einem Date mit seiner Co-Schauspielerin gesichtet, am gleichen Tag, an dem das Paar das Ende der Beziehung verkündete. Aber wie er klarstellte, seien er und seine Kollegin wohl nur gut befreundet.

Getty Images Tyler Stanaland und Brittany Snow bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Anna Camp und Brittany Snow, "Pitch Perfect"-Stars

Getty Images Schauspielerin Brittany Snow

