Schmieden Jannik Kontalis und Yeliz Koc schon Zukunftspläne?

Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis sind total happy miteinander! In ihrer eigenen Kuppelshow Make Love, Fake Love suchte die Influencerin zwischen einigen vergebenen Männern nach ihrem Traummann. Im großen Finale entschied sie sich schließlich für Jannik Kontalis. Sieben Monate nach den Dreharbeiten zu der Show sind die beiden immer noch sehr happy miteinander. Vor allem der TikToker bewies im Netz schon mehrmals, wie glücklich sie miteinander sind. Doch wie sieht es in Sachen Zukunft bei den beiden aus? Promiflash hat mal nachgehakt!

Jannik plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen. "Wir leben eigentlich immer in den Tag hinein und überlegen uns, was wir so die nächsten Tage machen können", verriet er Promiflash. So richtig große Pläne würden sie aktuell nicht schmieden. Doch fest steht, dass die beiden so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen möchten. "Aktuell planen wir unseren nächsten gemeinsamen Urlaub", fügte der "Make Love, Fake Love"-Sieger hinzu.

Ein Wiedersehen mit den Teilnehmern gab es nach der Show zwar nicht – dafür aber den Mini-Podcast "Aftershow – Make Love, Fake Love". Darin schwärmte Jannik von seiner Beziehung. "Ich hatte noch nie so eine krasse Beziehung [...] ich war noch nie 24/7 so intensiv mit einem Menschen zusammen wie mit dir", offenbarte er.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Glaubt ihr, dass die beiden bald einen Einblick in ihren Alltag geben werden?



