Sehr fit: Katharina Eisenblut hat über 30 Kilo abgenommen!

Sie war sportlich sehr aktiv! Die ehemalige DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut (28) machte sich im Rahmen der Show einen Namen und überzeugte für einige Runden mit ihrem Gesang. Privat läuft es für die Musikerin heute sehr gut und sie wurde im Sommer des vergangenen Jahres das erste Mal Mutter. Seitdem macht die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin regelmäßig Sport, anscheinend mit Erfolg: Tatsächlich nahm Katharina in nur wenigen Monaten über 30 Kilo ab!

Das präsentiert die 28-Jährige nun via Instagram und zeigte ihren Abnehm-Erfolg in einem Video. Dieses kommentiert sie zudem mit den Worten: "Von 88 Kilo auf 52 Kilo. Meine Haut hängt noch und trotzdem liebe ich es." Sie trägt in dem Clip ein rotes Oberteil sowie eine rote kurze Sporthose. "Wie die Haut so hängt ist aber schon etwas ungewohnt. Im Sitzen fühlt es sich an, als wäre da ein Lappen", witzelt die Brünette.

Katharina merkt jedoch an, dass es normal sei, dass es nach einer Geburt und folgender Abnahme an manchen Körperstellen etwas hänge. "Falls es so bleiben sollte, dann sehe ich es eben als mein eigenes Schönheitsmerkmal", scheint sich die Sängerin sicher.

Katharina Eisenblut, Musikerin

Katharina Eisenblut, Sängerin

Katharina Eisenblut, Ex-DSDS-Kandidatin

