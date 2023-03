Jessica Haller emotional: Sie muss Familiennest verlassen

Es ist so weit: Die Hallers ziehen um! Jessica Haller (32) lebt mit ihrem Ehemann Johannes Haller (35) und dem gemeinsamen Töchterchen Hailey (1) schon seit Längerem auf Ibiza – erst im vergangenen Jahr fand die Familie dann eine traumhafte Bleibe. Aus der zieht sie aber nun wieder aus. Der Umzug stimmt die Influencerin ziemlich emotional: "Ich werde dieses Haus so vermissen, wir haben so viel gelacht hier", meinte sie auf Instagram.

