Nervige Haussuche: Jessica Haller geht es "richtig schlecht"

Das hat sich Jessica Haller (32) anders vorgestellt. Die Influencerin lebt mit ihrem Mann Johannes (35) und ihrer Tochter Hailey-Su (1) ein absolutes Traumleben auf Ibiza. Dort wollen die drei jetzt aber umziehen, ihr riesiges Grundstück hinter sich lassen und ein neues Familiennest finden. Schon im März läuft der Mietvertrag für ihr Zuhause aus – und die Haussuche geht Jessica richtig an die Nieren!

"Mir geht es gerade so gar nicht gut. So ging es mir lange nicht", verkündete sie deshalb auf Instagram. Jessi und Johannes würden zwischen ihren anderen Terminen immer wieder Besichtigungen machen und seien auch noch positiv – doch die Suche nach einem Zuhause entpuppe sich als anstrengender als gedacht. Man finde zwar etwas für einen kurzen Aufenthalt, jedoch nichts, wo man sich als Familie "wirklich zu Hause fühlen" würde. "Mir ist einfach nur so schlecht, weil die Uhr einfach tickt [...] Wir haben, Stand jetzt, einfach kein Zuhause für uns", erklärte die Ex-Bachelorette traurig.

Außerdem suchen Johannes und sie auch nicht mehr nach einem richtig großen Grundstück mit Pool und allem drum und dran – denn die Einbrüche in ihr vorheriges, abgelegenes Haus hätten ihnen Angst gemacht. "Wir möchten einfach was schön Schnuckliges und ich hab das Gefühl, die Preise explodieren. [...] Dass es so schwer wird, hätte ich echt nicht gedacht", führte Jessica weiter aus.

Instagram / jessica_haller Jessica, Johannes und Hailey-Su Haller

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller im Dezember 2022

