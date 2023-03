Kriselt es doch zwischen Florence Pugh und Olivia Wilde?

Ist da Spannung in der Luft? Olivia Wilde (39) und Florence Pugh (27) konnten beide von dem großen Erfolg des Film-Hits "Don't Worry Darling" profitieren. Letztere spielte in dem Streifen neben Harry Styles (29) die Hauptrolle, Olivia fungierte sogar als Produzentin. In den vergangenen Monaten wurde oftmals spekuliert, dass die zwei Frauen sich verkracht hätten, was nicht zuletzt mit damaligen Affären-Gerüchten zwischen Florence und Olivias Ex Harry zusammenhing. Die Filmstars besuchten nun beide eine Pre-Oscar-Party, und: Sie sollen sich komplett ignoriert haben!

Wie Page Six berichtet, hätten sich die US-Amerikanerinnen jeweils mit vielen anderen Promis im Rahmen der Party zusammen ablichten lassen – aber seien sich gegenseitig bewusst aus dem Weg gegangen. Eine Insider schildert: "Die Filmstars hielten – sehr auffällig – eine gewisse Distanz zueinander." Es habe sehr so gewirkt, als dass Florence und Olivia sich gänzlich ignorierten und jegliche Interaktion vermeiden wollten.

Außer den zwei Frauen ließen es sich noch viele weitere Stars nicht nehmen, die Pre-Oscar Party zu besuchen. So waren beispielsweise Musiklegende Elton John (75), Vin Diesel (55), Demi Moore (60), Cate Blanchett (53) oder auch Rita Ora (32) Teil des Events. Einige davon werden auch im Rahmen der in Kürze anstehenden Academy-Award-Verleihung erwartet.

Getty Images Nick Kroll, Florence Pugh, Chris Pine, Olivia Wilde, Sydney Chandler, Harry Styles und Gemma Chan

Getty Images Olivia Wilde, Venedig 2022

Getty Images Florence Pugh bei den Fashion Awards in London im Dezember 2022

