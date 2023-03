Tiger Woods wütend wegen 28-Millionen-Euro Klage seiner Ex

Tiger Woods (47) findet das wohl alles andere als angebracht! Der Profi-Golfer und Erica Herman waren sechs Jahre lang ein Paar, bevor vor wenigen Tagen ihr Liebes-Aus öffentlich wurde: Die beiden sollen sich Ende Dezember voneinander getrennt haben. Die zwei sind offensichtlich auch nicht im Guten auseinandergegangen, denn die Restaurant-Managerin verklagte ihren Ex auf rund 28 Millionen Euro. Das schmeckt Tiger wohl überhaupt nicht.

Wie eine Quelle gegenüber People ausplauderte, ist der Sportler ziemlich angefressen, dass seine Ex gerichtlich gegen ihn mit einer hohen Summe Geld vorgeht. "Tiger ist wütend", erklärte der Insider. Schließlich soll ihr böses Blut daher rühren, dass sie ungleiche Erwartungen an ihre Beziehung hatten. So habe Erica dem Golfer nach einem schweren Autounfall beigestanden und ihn bei seiner Genesung unterstützt. "Sie war während der ganzen Sache für ihn da, also denkt sie, dass diese Art von Loyalität etwas wert ist", verriet die Quelle. Während die Brünette daher bereit war, den nächsten Schritt zu wagen, soll der 47-Jährige nicht offen dafür gewesen sein.

Wie begründet Erica eigentlich die hohe Summe? Das Paar hat mehrere Jahre gemeinsam in einem Haus gewohnt, das Tigers Treuhandgesellschaft gehört. In einem mündlichen Vertrag soll der Sportler ihr zugesichert haben, dass sie "wertvolle Dinge" leiste und im Gegenzug mietfrei dort wohnen könne – auch fünf Jahre nach ihrer Trennung. Die 28 Millionen Euro entsprechen daher dem Mietwert für diese Zeit, da die Brünette ausgezogen ist.

Getty Images Tiger Woods, Profi-Golfspieler

Getty Images Erica Herman, Tiger Woods Ex-Freundin

Getty Images Tiger Woods im Februar 2023

