Zweites Baby: Plant Anna Maria Damm einen Kaiserschnitt?

Hat Anna Maria Damm (26) konkrete Vorstellungen, was die Geburt ihres zweiten Kindes betrifft? Die Influencerin und ihr Verlobter Julian Gutjahr (26) haben bereits eine kleine Tochter namens Eliana – schon bald wird die kleine Familie jedoch um ein Mitglied erweitert. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist hochschwanger und dürfte schon in Kürze ihre zweite Tochter auf die Welt bringen. Was für eine Geburt wünscht Anna Maria sich?

Ihre erste Tochter kam per Kaiserschnitt zur Welt. Neugierige Fans fragten Anna Maria deshalb in einem Q&A auf Instagram, ob das für die zweite Geburt auch geplant ist. Darauf konnte die werdende Zweifach-Mutter aber noch keine genaue Antwort geben: "Weiß ich bisher noch nicht. Kommt auf ihre Lage an, wie sich die Narbe verhält und generell, wie es mir geht." Ob es ein Kaiserschnitt oder eine natürliche Geburt wird, sei ihr aber auch völlig egal: "Die Hauptsache ist, dass sie gesund zur Welt kommt."

Aktuell kann Anna Maria aber zumindest in Hinblick auf die Kaiserschnittnarbe ein Update geben – damit sei momentan nämlich noch alles in Ordnung. "Sehr gut, habe bisher gar keine Probleme damit", plauderte die 26-Jährige aus.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer-Paar

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Februar 2023

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm in Dubai

