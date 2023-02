Model Anna Maria Damm teasert Namen ihres zweiten Kindes an!

Anna Maria Damm (26) macht es spannend! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin steckt in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Ihre kleine Tochter Eliana darf sich schon bald über ein süßes Schwesterchen freuen. Das zweite Kind des Models und ihres Verlobten Julian Gutjahr (26) wird in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken, denn sie ist schon in der 32. Schwangerschaftswoche. Jetzt gibt Anna ihren Fans einen heißen Tipp zum Namen ihrer Tochter!

"Baby K ist auf dem Weg", schreibt sie auf Englisch unter einen Instagram-Post. Ihre Fans fordert die Beauty auf, Tipps abzugeben, wie die Kleine heißen wird. "Kyra, Kiana, Kayla", überlegt ein User in den Kommentaren. Eine weitere Followerin freut sich einfach über ein weiteres Schwangerschaftsbild und schreibt: "Der Babybauch steht dir so unglaublich gut!"

Trotzdem wird es Annas letzte Schwangerschaft bleiben. Das erwähnte sie in einer Fragerunde, als ein neugieriger Fan wissen wollte, ob die Hochzeit des Paares noch vor der Geburt stattfinden soll. "Nein... Ich will mir da keinen Stress machen. Ich möchte meine zweite und letzte Schwangerschaft in vollen Zügen genießen", erklärte sie damals.

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr, Anna Maria Damm und ihre gemeinsame Tochter

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de