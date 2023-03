Bester Filmsong: Weder Rihanna noch Lady Gaga gewinnen Oscar

Der heutige Oscar-Abend lieferte schon einige Highlights! Zum 95. Mal wird der begehrte Award an die großen Stars der Hollywood-Szene überreicht. Musikalisch eröffnete die nominierte Sofia Carson die Verleihung mit ihrem Song "Applause" und sorgte damit für eine Menge Gänsehaut. Auch Son Lux gaben "This Is a Life" zum Besten. Letztendlich setzen sich Kaala Bhairava, M.M. Keeravani und Rahul Sipligunj mit "Naatu Naatu" durch!

Den Song schrieben sie für den Film "RRR" und stauben damit den begehrten Academy Award ab! Mit der Nummer setzen sie sich gegen große Stars der Szene durch: Sofia Carson, Lady Gaga (36), Rihanna (35) und Son Lux waren ebenfalls nominiert. "Ich bin stolz auf jeden Inder und bin an der Spitze der Welt!", freuen sie sich singend. “Naatu Naatu” ist der erste Song einer indischen Produktion, der für einen Oscar nominiert ist.

Im vergangenen Jahr hatte sich Billie Eilish (21) über den Academy Award freuen dürfen. Die 21-Jährige hatte sich mit "No Time To Die" beispielsweise gegen Beyoncé (41) durchgesetzt. Den Song hatte Billie aber nicht alleine produziert – sie hatte sich Unterstützung von ihrem Bruder Finneas geholt, der ebenfalls eine Statue überreicht bekommen hatte.

