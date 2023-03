Nach Super Bowl: Rihanna liefert bei Oscars Hammer-Show ab!

Rihanna (35) ist nicht mehr zu stoppen. Vor rund einem Monat sorgte die Sängerin beim Super Bowl 2023 für jede Menge Aufruhr: Nach sieben langen Jahren stand sie das erste Mal wieder auf der Bühne und brachte das Publikum während der Halbzeitshow zum Beben. Nicht nur mit ihrer Performance sorgte sie für eine ereignisreiche Show, sondern auch mit ihrer Baby-News: Ihr runder Schwangerschaftsbauch verriet, dass sie und A$AP Rocky (34) Nachwuchs Nummer zwei erwarten. Nach dieser unvergesslichen Show lieferte Rihanna nun bei den Oscars ab.

In einem schwarzen glitzernden Oberteil, das ihre Babykugel betonte, performte die 35-Jährige den Song "Lift Me Up". Dieser ist der Titelsong von Black Panther: Wakanda Forever und wurde aus diesem Grund dem verstorbenen Chadwick Boseman (✝43) gewidmet. Mit diesem Hintergrundwissen und ihrer gefühlvollen Stimme berührte sie die Zuschauer und sorgte für einen echten Gänsehautmoment!

Schon vor der Verleihung glänzte die bald zweifache Mama auf dem Oscar-Carpet. So setzte die Beauty ihren Babybauch in einem Lederrock, einem passenden Bustier und einem Mesh-Oberteil gekonnt in Szene. Mit einem Lächeln im Gesicht genoss die "Umbrella"-Interpretin das Blitzlichtgewitter sichtlich.

Anzeige

Getty Images Rihanna bei den Oscars 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna bei den Academy Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de