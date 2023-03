Geburtstermin und Co.: Sarafina Wollny verrät Baby-Details

Sarafina Wollny (28) lässt ihre Fans an ihrem Babyglück teilhaben! Nachdem die TV-Bekanntheit im Mai 2021 ihre Zwillinge auf der Welt begrüßt hatte, verkündete die Die Wollnys-Darstellerin weitere erfreuliche Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Peter erwarten ihren dritten Nachwuchs! Seit Anfang Dezember wissen die werdenden Dreifacheltern bereits von den anderen Umständen. Im Netz gewährt Sarafina ihren Followern nun weitere intime Einblicke in ihre Schwangerschaft!

In ihrer Instagram-Story teilt Sarafina am Montag einige niedliche Details zu ihrer zweiten Schwangerschaft und fügt hinzu, dass die 28-Jährige aktuell bereits in der 20. Schwangerschaftswoche sei. Im Rahmen einer Fragerunde verrät sie auch, dass der Entbindungstermin ihres kleinen Wunders für den 5. August angesetzt sei. "Wird aber früher sein, da es ein Kaiserschnitt wird", fügt sie hinzu. Darrin, ob sie und Peter ein Mädchen oder einen weiteren kleinen Jungen erwarten, wollen sich die beiden jedoch noch überraschen lassen.

In der vergangenen Woche habe Sarafina sogar schon die ersten Tritte ihres ungeborenen Kindes gespürt, wie sie weiter im Netz erklärt. Auch in Sachen Babynamen habe sich der Realitystars deshalb bereits einige Gedanken gemacht. Im Voraus verraten wolle sie den jedoch noch nicht.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter und ihren Söhnen Emory und Casey, März 2023

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, Januar 2022

RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny und ihre Zwillinge Emory und Casey

