Iris Klein schickte Nacktfotos an Yvonne: Peter klärt auf!

Peter Klein (55) schafft Klarheit! Seine Ehe mit Iris Klein (55) scheiterte vor wenigen Wochen – der Lackierer soll seiner Partnerin untreu gewesen sein. Angeblicher Grund für die Trennung ist laut Iris Yvonne Woelke (41) – Peter räumte allerdings auch ein, Gefühle für die Schauspielerin entwickelt zu haben. Nun soll Iris ihrer Kontrahentin Nacktfotos von ihr und Peter zugeschickt und behauptet haben, dass die zwei Sex hatten. Peter äußert sich nun erstmals dazu!

Im Interview mit Bild stellt Peter klar, dass er und Iris keinen Sex hatten: "Der Sex, den Iris behauptet, hat nie stattgefunden!" Das Foto, das Iris an Yvonne geschickt hatte, sei am Weltfrauentag entstanden – jedoch sei der Hintergrund ganz anders, als seine Ex ihn schilderte. "Ich war an dem Tag Sport machen und bin dann in die Dusche gegangen. Plötzlich ging ohne Vorankündigung die Badtür auf und Iris stand im Raum. Ich war überrascht. Sie meinte, dass sie eine gute Nachricht für mich hätte, nämlich dass wir laut Anwalt spätestens in drei Monaten geschieden sind", erklärte Peter.

Dann habe die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ihren Ex-Partner beim Verlassen des Bades heimlich fotografiert. "Ich habe das am Flackern des Handybildschirms gesehen. Ich habe sie sofort zur Rede gestellt. Aber sie meinte, sie habe kein Foto gemacht", führte Peter aus und appellierte an Iris, dass sie endlich zur Vernunft kommen solle.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

