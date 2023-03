Iris Klein schickt Yvonne Woelke Dusch-Pics mit Ex Peter!

Will Iris Klein (55) ihrer Rivalin Yvonne Woelke (41) damit etwa einen reindrücken? Anfang des Jahres hatte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin ihren Noch-Ehemann Peter Klein (55) beschuldigt, eine Affäre mit der einstigen Miss Germany zu haben. Auch wenn der die Gerüchte dementiert hatte, räumte er später ein, doch Gefühle für die Schauspielerin entwickelt zu haben. Seitdem schießen die beiden Damen immer wieder öffentlich im Netz gegeneinander. Setzt die TV-Bekanntheit mit ihrer neuesten Aktion noch einen drauf? Angeblich hat Iris Yvonne intime Dusch-Pics mit Peter zukommen lassen!

Gegenüber Bild erklärt Yvonne nun, dass sie kürzlich ein intimes Bild von der 55-Jährigen erhalten habe, auf dem sie und ihr nackter Ex Peter gemeinsam im Badezimmer zu sehen sind. Doch das ist offenbar noch nicht alles. "Sie hat mir eine Sprachnachricht zu dem Foto geschickt, in der sie mir erzählte, dass sie gerade mit Peter nach dem Sex geduscht hätte. Er würde mich nur täuschen wollen, genauso wie er das bei ihr tun würde", fügt die Blondine hinzu. Um zu beweisen, dass Peter noch immer an seiner Ex hängt, wolle die Mutter von Daniela Katzenberger (36) Yvonne sogar beim nächsten Mal ein Bild direkt vom Sex zukommen lassen.

Dass Iris keine Probleme damit hat, private Details zu teilen, bewies sie erst kürzlich, indem sie Chat-Nachrichten von ihrem Ex via Instagram veröffentlichte. "Du hast gesagt, dass ich dich nicht mehr liebe, aber das ist falsch... Ich liebe dich noch immer und diese Liebe kann ich auch nicht abstellen", lauteten Peters Worte in dem Screenshot an Iris. "Und am nächsten Tag war das dann wieder vergessen", fügte sie hinzu.

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Februar 2023

