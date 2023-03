Jolina Mennen und ihr Ehemann Florian haben sich getrennt!

Jolina Mennen (30) verkündet überraschende Neuigkeiten! Im September 2013 hatten die Dschungelcamp-Kandidatin der vergangenen Staffel und ihr Ehemann Florian Mennen zum ersten Mal geheiratet. Weil die Transition der Transgender-Beauty bei ihrer ersten Eheschließung noch bevorstand, entschloss sich das Paar auch nach der Geschlechtsanpassung noch einmal vor den Traualtar zu treten. Auch während ihrer Zeit im australischen Dschungel machte sie ihrem Gatten noch eine niedliche Liebeserklärung im TV. Doch nun verkündet die TV-Bekanntheit ganz überraschend: Sie und Florian gehen in Zukunft getrennte Wege!

Via Instagram teilt Jolina am Montag ein Bild, das sie und ihren Ehemann gemeinsam bei ihrer zweiten Hochzeit zeigt. Doch auch wenn das verheiratete Paar auf dem Schnappschuss glücklich in die Kamera blickt, ist der Grund für ihren Post ein trauriger. "Denn auch wenn wir es uns anders gewünscht haben, haben Florian und ich uns getrennt", lauten die Worte der 30-Jährigen, nachdem sie sich für die Unterstützung und die Zeit mit ihrem Ex-Partner bedankte.

Weiter stellt sie klar, dass sich die beiden einstigen Turteltauben im Guten getrennt haben. "Es gibt keinerlei böses Blut, im Gegenteil... nichts und niemand wird jemals zwischen uns kommen, denn auch wenn wir kein Paar mehr sind, sind wir in Freundschaft eine Einheit", erklärt Jolina. Einen Grund gibt die YouTuberin dabei jedoch nicht an.

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen mit ihrem Mann Florian

Instagram / florianmennen Florian und Jolina Mennen im Juli 2021

Instagram / jolinamennen Jolina und Florian Mennen im Januar 2020

