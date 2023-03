Love-Coach: Eric Sindermann holt sich Hilfe in Sachen Liebe!

Eric Sindermann (34) will in Sachen Liebe wohl nichts mehr dem Zufall überlassen! Der Reality-TV-Star hatte in der Vergangenheit kein großes Glück in seinen Beziehungen: Viele seiner Romanzen hielten nicht lange und endeten auch nicht unbedingt im Guten. In seiner letzten Beziehung mit Josephine Lehmann wurde der Designer sogar betrogen. Das möchte er ab jetzt wohl verhindern: Eric sucht sich Hilfe von einem Love-Coach!

Auf Instagram teilte Eric seiner Community mit, dass er sich gegen eine Therapie entschieden hat – dafür habe er sich aber anderweitig Unterstützung gesucht. "Aber in Sachen Beziehungen habe ich noch einiges zu lernen, deswegen habe ich mir einen Love-Coach an die Seite geholt. Er wird mich schulen und mir einiges beibringen", plauderte er aus und ergänzte: "Frauen bekommen ist kein Problem, aber sie zu halten umso schwerer. Daran werden wir gemeinsam arbeiten."

Auf diese Ankündigung bekam Eric die unterschiedlichsten Reaktionen – darunter aber auch eine Menge Zuspruch. "So ist es richtig!", kommentierte beispielsweise ein Follower des ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten.

Action Press / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann und Eric Sindermann beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week

ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

