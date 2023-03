Mit Florian: Jolina Mennen äußert sich zum Ehe-Aus!

Jolina (30) und Florian Mennen scheinen definitiv nicht im Bösen auseinandergegangen zu sein! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ehemann machten am Montag überraschend eine traurige Nachricht öffentlich: Das Paar hat sich dazu entschieden, von nun an getrennte Wege zu gehen. Die Influencerin betonte aber auch, dass zwischen den beiden definitiv kein böses Blut fließt. Nun äußerten Jolina und Florian sich gemeinsam zu ihrem Ehe-Aus!

Jolina meldete sich in ihrer Instagram-Story bei ihrer Community – dabei war wohl auch Florian anwesend. Nachdem sie sich für die zahlreichen Nachrichten bedankt hatte, betonte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, dass es ihnen beiden gut geht. "Es ist den Umständen entsprechend alles in Ordnung", meinte sie.

Darüber hinaus stellte sie klar, dass sie Trennung sich nicht wie ein Scheitern anfühlt. "Im Gegenteil, ich bin sehr dankbar, [...] so einen tollen Menschen wie Florian in meinem Leben zu haben. So schnell werden wir einander nicht los", zeigte sie sich zuversichtlich. Auf die genauen Gründe für die Trennung ging sie jedoch nicht ein.

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Instagram / jolinamennen Jolina und Florian Mennen im Januar 2020

