So schön strahlte hochschwangere Rihanna auf Oscar-Carpet!

Sie setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene! Vor wenigen Minuten läutete Jimmy Fallon (48) die 95. Oscarverleihung ein. Am heutigen Abend gibt sich wieder die Crème de la Crème Hollywoods die Klinke in die Hand. Unter anderem ist auch Superstar Rihanna (35) für einen Oscar in der Kategorie "Original Song" nominiert und wird ihren Song "Lift Me Up" im Laufe des Abends zum Besten geben. Doch zuvor strahlte Rihanna in einem engen Kleid auf dem Red Carpet!

In einem transparenten Look bestehend aus einem Mesh-Oberteil, einem Leder-Bustier und einem passenden Rock flanierte die werdende Mama strahlend über den champagnerfarbenen Teppich. Vor allem ihr immer größer werdender Babybauch kam in diesem Outfit besonders gut zur Geltung. Und Riri schien auch das Blitzlichtgewitter der Fotografen sehr zu genießen – mit einem breiten Grinsen im Gesicht genoss sie sichtlich die Aufmerksamkeit.

Erst seit Kurzem weiß die Welt von Rihannas zweiter Schwangerschaft. Beim Super Bowl im Februar hatte die Sängerin während ihres Auftritts ganz subtil verraten, dass sie und ihr Partner A$AP Rocky (34) wieder Eltern werden. In einem knallroten Overall hatte sie ihre damals noch kleine Babykugel präsentiert.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

Getty Images Rihanna im Februar 2023

