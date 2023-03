Oscar-Verleihung 2023: Das ist die beste Nebendarstellerin!

Wer konnte das Gremium von seiner Darbietung als Nebendarstellerin überzeugen? Im Dolby Theatre in Hollywood in Los Angeles werden gerade zum 95. Mal die Academy Awards verliehen. Bereits zu Beginn der Veranstaltung wurde die beste Nebendarstellerin mit dem Preis ausgezeichnet – den Goldjungen durfte die Schauspielerin Jamie Lee Curtis (64) für ihre Rolle in dem Film "Everthing, Everywhere All at Once" voller Freude entgegennehmen!

Vor der Verkündung, welche der fünf nominierten Damen die Ehre des Filmpreises zuteilwird, bangten sie auf ihren Plätzen. Als dann aber Jamie aufgerufen wurde, stand ihr die Freude ins Gesicht geschrieben! "Wir haben soeben einen Oscar gewonnen. Mein wunderschöner Ehemann, meine Töcher Anny und Roby, meine Schwester Kelly […]. Wir haben eben einen Oscar gewonnen", bedankte sich die Ikone total überwältigt mit Tränen in den Augen für die Auszeichnung. Auch wenn Angela Bassett (64), Stephanie Hsu, Hong Chau und Kerry Condon (40) in dieser Kategorie leer ausgingen, freuten sie sich sichtlich für ihre Kollegin.

Für Jamie war es das erste Mal, dass sie überhaupt für die Oscars nominiert wurde. Schon allein Anwärterin des Filmpreises für ihre Rolle in "Everthing, Everywhere All at Once" zu sein, hatte die 64-Jährige sehr überrascht. "Nicht in meinen kühnsten Träumen war das vorgesehen", hatte sie auf Instagram ihren Fans ungläubig mitgeteilt.

Angela Bassett bei den Academy Awards 2023

Stephanie Hsu bei den Academy Awards 2023

Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

