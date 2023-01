Erste Oscar-Nominierung: Jamie Lee Curtis war überrascht!

Für Jamie Lee Curtis (64) geht ein großer Traum in Erfüllung! Die US-amerikanische Schauspielerin erlangte durch ihre Hauptrolle in der "Halloween"-Filmreihe große Bekanntheit. Seitdem kletterte sie Stück für Stück die Karriereleiter hoch – gewann wichtige Preise wie beispielsweise den Golden Globe. Ein entscheidender Award fehlt der "Knives out"-Darstellerin aber noch in ihrer Sammlung: ein Oscar. Für diesen wurde Jamie nun erstmals nominiert!

Via Instagram machte Jamie nun mit mehreren Postings deutlich, wie viel ihr diese Nominierung bedeutet. Die 64-Jährige ist eine der möglichen Anwärterinnen für den wichtigen Filmpreis – sie ist für ihren Auftritt in "Everything Everywhere All at Once" als beste Nebendarstellerin nominiert. "Nicht in meinen kühnsten Träumen war das vorgesehen", erklärte sie total begeistert. Sie hatte die Bekanntgabe der Nominierungen im Pyjama zusammen mit ihrer engen Freundin Debbie Oppenheimer verfolgt, die den emotionalen Moment auf Kamera festhielt. "So sieht Überraschung aus", schrieb Jamie zu einem der Bilder.

In den vergangenen Jahren hatte Jamie alles dafür gegeben, um ihre Arbeit als Schauspielerin und Autorin gut zu machen. In der "Greatest Hits Radioshow" blickte sie darauf mit Humor zurück. "Das war hart erarbeitet, das hat eine Weile gedauert, also wenn man zurückblickt, gab es einige schlechte Haarschnitte [...] und einige Leute, mit denen ich vielleicht lieber nicht geschlafen hätte", hatte der Hollywoodstar im Oktober 2022 gewitzelt.

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis im Januar 2023

