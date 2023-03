Schnappschuss mit Baby: Laura Maria Rypa kassiert Shitstorm

Dieses Foto sorgt für Hate! Die Influencerin Laura Maria Rypa (27) und ihr Verlobter, Sänger Pietro Lombardi (30) wurden Anfang des Jahres Eltern. Seit der Geburt ihres Sohnes entzücken sie mit süßen Bildern im Netz. Auch Einblicke aus dem Alltag mit dem kleinen Leano Romeo teilen sie mit ihren Followern. Ein neuer Schnappschuss von Laura und ihrem Sohn sorgt jetzt für einen Shitstorm, denn ein Detail auf dem Bild passt den Fans gar nicht!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 27-Jährige vor einigen Tagen zwei Selfies, auf denen sie Leano im Arm hält. Was vielen Fans nicht gefällt: Angeblich hält Laura den Kopf des Babys nicht richtig. In den Kommentaren lassen einige ihrer Wut freien Lauf: "Ich würde lieber das Köpfchen von dem Kleinen halten, statt Fotos zu posten", kommentiert ein Follower. Ein anderer Fan unterstellt der Neu-Mama, sie wolle nur cool sein, anstatt auf das Wohlergehen des Kleinen zu achten.

Laura reagiert auf die Kommentare gelassen. "Ja, ich will cool sein", kontert die Influencerin. Denn jedem sollte klar sein, dass Leanos Wohlergehen für sie immer an erster Stelle steht. Trotz der fiesen Sprüche unter dem Beitrag bekommt die Blondine aber auch Zuspruch. "In dem Alter können die den Kopf schon ein paar Minuten selber ganz gut halten", nimmt sie ein Follower in Schutz.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano Romeo

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de