Er gewinnt den Oscar in Kategorie "Bester Hauptdarsteller"!

Er darf 2023 den heiß begehrten Goldjungen mit nach Hause nehmen! Die Crème de la Crème Hollywoods traf auch dieses Jahr zusammen, um die besten filmischen und schauspielerischen Leistungen bei den Oscars zu ehren. 2022 durfte sich Will Smith (54) über einen Academy Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle in "King Richard" freuen. Und wer gewann heute den Oscar in einer der wichtigsten Kategorien?

Auf eine Ehrung in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" konnten Austin Butler (31) in "Elvis", Brendan Fraser (54) in "The Whale", Colin Farrell (46) in "The Banshees of Inisherin", Paul Mescal (27) in "Aftersun" und Bill Nighy in "Living" hoffen – letztendlich überzeugte Brendan die Academy am meisten und sahnte den Oscar ab! Überglücklich nahm er den Preis entgegen und bedankte sich mit rührenden Worten.

"Mein Gott. Ich danke der Academy für diese Ehre. [...] Es ist mir eine Ehre, mit euch nominiert gewesen zu sein", betonte er mit Tränen in den Augen in seiner Dankesrede und ehrte somit seine Mitstreiter. Wie immer zeigten sich seine Konkurrenten kollegial und freuten sich für den Sieger mit. Für alle Nominierten wäre es der erste Oscar gewesen.

Anzeige

Getty Images Austin Butler bei den Oscars 2023

Anzeige

Getty Images Paul Mescal, Oscarverleihung 2023

Anzeige

Getty Images Colin Farrell auf dem roten Teppich

Getty Images Bill Nighy bei den Oscars 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de