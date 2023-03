"Too Hot To Handle"-Stars Emely und Kevin haben ein Baby!

Das erste Too Hot To Handle: Germany-Baby ist da! Vor Kurzem kam die erste Staffel des deutschen Netflix-Ablegers Finger weg! raus. Dort nahmen unter anderem auch Emely Kopf und Kevin Njie (26) teil und verprassten einen erheblichen Teil des Preisgeldes. Offenbar funkte es zwischen den beiden aber wirklich: Nach den Dreharbeiten wurden die Turteltauben tatsächlich ein Paar. Anscheinend sind die zwei auch schon den nächsten Schritt gegangen: Emely und Kevin sind Eltern geworden!

Bei der YouTube-Reunion der Serie konnte das Paar leider nicht vor Ort dabei sein – das hatte aber einen sehr guten Grund. Emely und Kevin haben ein Baby bekommen! "Es ist überwältigend gerade die Zeit", freute Kevin sich, der gemeinsam mit Emely zugeschaltet wurde. Dem konnte seine Freundin nur zustimmen und stellte fest, dass es bei ihnen ziemlich schnell gegangen sei.

Durch das gemeinsame Baby sei die Liebe zwischen den beiden sogar noch stärker geworden, wie Emely glücklich erzählte: "Ihn als Vater zu erleben, ist schon das Krasseste, was ich bis jetzt so erlebt habe, weil er von Anfang an sehr präsent war", schwärmte die Blondine.

