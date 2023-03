Wie viel Geld verdient Jimmy Kimmel als Oscar-Moderator?

Zahlt sich sein Job für ihn aus? Talkshow-Master Jimmy Kimmel (55) wird die diesjährige Verleihung der Academy Awards moderieren und die zahlreichen prominenten Gäste durch die Nacht führen. Er folgt damit in die Fußstapfen von beispielsweise Ellen DeGeneres (65), Chris Rock (58) oder auch James Franco (44) und Anne Hathaway (40). Doch inwiefern lohnt sich eigentlich so eine Gastgebertätigkeit für die Filmpreisverleihung? So viel Geld verdient Jimmy Kimmel als Oscar-Moderator!

Wie Just Jared berichtet, sei das Gehalt, das der 55-Jährige von der Academy bekommt, relativ gering im Vergleich zu seinem Lohn als Host für "Jimmy Kimmel Live". Im Rahmen seiner Talkshow werde der US-Amerikaner jährlich mit knapp 14 Millionen Euro belohnt – für seine Tätigkeit bei den Oscars bekommt Jimmy anscheinend "lediglich" 14 Tausend Euro. Zumindest habe der gebürtige New Yorker diesen Betrag für seine Oscar-Host-Tätigkeit im Jahr 2017 ausgezahlt bekommen.

Doch unabhängig von seiner Gage fühle sich Jimmy geehrt, als Gastgeber fungieren zu dürfen. Die diesjährige Verleihung der Academy Awards steht kurz bevor und die Aufregung steigt, welcher Filmstar eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen darf. Nominiert sind beispielsweise Austin Butler (31) oder auch Brendan Fraser (54).

Getty Images Jimmy Kimmel bei den Oscars 2018

Getty Images Jimmy Kimmel, TV-Moderator

Getty Images Brendan Fraser bei der 95. Oscarverleihung

Hättet ihr gedacht, dass Jimmy durch seinen Hosting-Job mehr Geld verdient? Ja, auf jeden Fall! Nein, ehrlich gesagt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



