Oscars: So laufen also die Proben für die Nacht der Nächte!

Die Proben sind in vollem Gange! Die diesjährige Verleihung der Academy Awards findet in der Nacht von Sonntag auf Montag statt und Film-Fans sind bereits gespannt, welcher Schauspieler eine der begehrten Oscar-Trophäen abstauben wird. Brendan Fraser (54) und auch Austin Butler (31) gelten als große Favoriten. Eine so große und wichtige Preisverleihung läuft jedoch natürlich nicht ohne vorherige Tests ab. So laufen die Vorbereitungen für die Oscar-Nacht!

Wie Access berichtet, seien die "Creed 3"-Stars Jonathan Majors (33) und sein Kollege Michael B. Jordan (36) während ihrer Rede mächtig bejubelt worden. Sie hätten beide ihre Reden schon sehr verinnerlicht und man hätte nicht erkennen können, dass die zwei Filmdarsteller von einem Teleprompter ablasen. Schauspielerin Kate Hudson (43) sei zur Probe für die Oscars in einem schwarzen Kleid erschienen und habe – mit einem breiten Grinsen im Gesicht – einen spontanen Tanz auf der Bühne abgeliefert.

Andrew Garfield (39) sei auch mit bester Laune aufgekreuzt und habe sich ein herzhaftes Lachen nicht unterdrücken können. Die Vorfreude auf die Nacht der Nächte sei ihm wohl sehr anzumerken gewesen. Die "Don't Worry Darling"-Darstellerin Florence Pugh (27) habe mit ihrem britischen Akzent und einer tonal starken Stimme außerdem viel Aufmerksamkeit erregt.

Getty Images Andrew Garfield, Schauspielerin

Getty Images Kate Hudson, Februar 2023

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Florence Pugh bei der Paris Fashion Week, 2023

