Will Smiths Ohrfeige war auch bei den Oscars 2023 ein Thema!

Dieser Vorfall geht wohl in die Geschichte der Oscars ein. Gestern Abend wurden wieder die begehrten Goldjungen an die besten Filmschaffenden des Jahres vergeben. Im Jahr zuvor verlief die Verleihung jedoch nicht ohne Vorkommnisse ab. Nach einem schlechten Scherz von Chris Rock (58) über Jada Pinkett-Smith (51) rastete Will Smith (54) aus, stürmte auf die Bühne und verpasste dem Komiker vor aller Welt eine saftige Ohrfeige. Moderator Jimmy Kimmel (55) griff das Thema bei den Oscars 2023 erneut auf!

Wie Mirror berichtet, kritisierte der Komiker während einer Rede auf der Bühne die Reaktion auf die berühmte Oscar-Ohrfeige scharf. "Wenn jemand in diesem Saal in irgendeiner Weise Gewalt ausübt, wirst du zum besten Schauspieler gekürt und darfst eine 19-minütige Rede halten", äußerte er sich. Doch Jimmy setzte noch einen drauf: "Wenn etwas Unvorhergesehenes oder Gewalttätiges passiert, macht einfach dasselbe wie im letzten Jahr: gar nichts. Sitzt bloß da und tut absolut gar nichts oder gebt dem Angreifer vielleicht sogar noch eine Umarmung."

Bereits vor wenigen Wochen zeigte der Komiker, dass er eindeutig auf der Seite von Chris steht. "Ich meine, ins Gesicht geschlagen zu werden und so cool zu bleiben, ist etwas, auf das Chris stolz sein sollte. [...] Ich hoffe, dass seine Enkelkinder noch stolz darauf sein werden", verkündete Jimmy gegenüber People.

