Alles okay? Prinzessin Kate lässt wichtigen Empfang sausen!

Warum fehlte Prinzessin Kate (41)? Gestern hatte sie zusammen mit ihrem Gatten Prinz William (40) am jährlichen Commonwealth-Gottesdienst teilgenommen. Nach dem Tod der Queen (✝96) waren sie erstmals mit ihren neuen Titeln als Prinz und Prinzessin von Wales und Cornwall bei diesem wichtigen Event dabei. Danach fand ein abendlicher Empfang mit allen geladenen Gästen statt. Kate fehlte jedoch – aber aus welchem Grund?

König Charles (74), Königsgemahlin Camilla (75), Prinz Edward (59) und auch William erfreuten sich am Abend im Buckingham Palace bester Laune – sie genehmigten sich sogar ein Gläschen Champagner. Doch von der Prinzessin von Wales fehlte jede Spur. Ging es der 41-Jährige etwa nicht so gut? Diesbezüglich gab der Palast keinen offiziellen Kommentar ab. Jedoch wird vermutet, dass Kate den Abend mit ihren Kindern verbringen wollte, wie Hello! berichtet. George (9), Charlotte (7) und Louis (4) hatten ihre Eltern angeblich den ganzen Tag nicht zu Gesicht bekommen.

Es kommt generell schon ab und an mal vor, dass Kate und William für ihre Kids ein paar ihrer Termine canceln. Erst im Februar hatten die Eheleute eine kleine Arbeitspause eingelegt. Denn George, Charlotte und Nesthäkchen Louis hatten Ferien – diese soll die royale Familie auf den Scilly-Inseln verbracht haben.

Anzeige

Getty Images Prinz William im Buckingham Palace im März 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de