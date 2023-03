Ashley Graham reagiert auf Oscar-Interview mit Hugh Grant

Es war der wohl unangenehmste Moment im Rahmen der diesjährigen Oscar-Verleihung! Topmodel Ashley Graham (35) interviewte am Teppich des hochkarätigen Events einige Prominente – darunter auch den britischen Schauspieler Hugh Grant (62). Doch der Liebeskomödien-Star zeigte sich nicht gerade von seiner charmanten Seite! Im Gegenteil: Er wirkte gelangweilt, war kurz angebunden und rollte am Ende sogar mit den Augen – während sein quirliges Gegenüber sich nicht aus der Fassung bringen ließ. Viele Zuschauer regten sich tierisch über sein Verhalten auf. Doch wie denkt Ashley über das unangenehme Interview?

Gegenüber TMZ äußerte sich die Beauty jetzt zu dem Interview, über das gerade alle sprechen – und betonte schlicht: "Wisst ihr, meine Mama hat mir beigebracht, die Menschen einfach mit Freundlichkeit zu töten." Ashleys würdevolle Reaktion zeigt: Sie steht offenbar drüber! Hugh äußerte sich bisher nicht zu der Aktion.

Ein weitere unschöne Szene bei den Oscars war Angela Bassetts (64) Reaktion auf Jamie Lee Curtis (64)' Gewinn als "Beste Nebendarstellerin" für "Everything Everwhere All t Once". Statt wie alle anderen für ihre Kollegin zu applaudieren, rührte die 64-Jährige keinen Finger und zog ein enttäuschtes Gesicht. Angela war ebenfalls für einen Goldjungen in der Kategorie nominiert. Viele kritisierten sie im Netz hinterher als schlechte Verliererin.

Hugh Grant

Ashley Graham bei der Oscarverleihung 2023

Angela Bassett bei den Academy Awards 2023

