Michael Wendler und Laura Müller bekommen Baby-Show im TV!

Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) kommen zurück ins deutsche Fernsehen! Zuletzt war es ziemlich still um den in Verruf geratenen Schlagersänger, der mit seiner 28 Jahre jüngeren Frau in Florida lebt – bis das Couple die Bombe fallen ließ: Die Influencerin ist schwanger! Es ist das erste gemeinsame Kind für das polarisierende Paar. Bisher bekamen nur ihre OnlyFans-Abonnenten Einblicke in die Schwangerschaft. Doch bald kann man sie auch im Free-TV verfolgen: Laura und der Wendler bekommen eine Baby-Sendung!

Das kündigte der Sender RTL2 jetzt an. Die sechsteilige Doku-Soap soll noch dieses Jahr ausgestrahlt werden und Laura und den Wendler während ihrer Schwangerschaft begleiten – mit der Geburt als Staffel-Highlight. Der 50-Jährige betonte im Interview: "Kinder sind das Wichtigste im Leben. Ich bin außer mir vor Freude, dass Laura und mir bald Nachwuchs ins Haus steht. Ihr und dem Baby gilt jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe."

Weiter äußerte der Wendler bezüglich seiner Vergangenheit: "Was sie am allerwenigsten brauchen, sind die Konflikte und Kontroversen, die in letzter Zeit mit meinem Namen verbunden waren. Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren. Laura und ich sehen dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns an." Abschließend erklärte er: "Ich freue mich darauf, dass die TV-Zuschauer Lauras und meinen Weg in unser Familienglück begleiten." Werdet ihr einschalten? Stimmt ab!

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller feiern zweiten Hochzeitstag

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller in New York City, 2022

