Patricija Ionel über ihre Unsicherheit beim Playboy-Shooting

Nacktsein ist nicht jedermanns Sache! Die Profitänzerin Patricija Ionel (28) ist derzeit an der Seite von Kunstturner Philipp Boy (35) bei Let's Dance zu sehen. Ihr Ehemann und der Vater ihres Sohnes Alexandru Ionel (28) ist ebenfalls als Profitänzer in der Show dabei. Vor einer Woche wurde bekannt, dass die TV-Schönheit das Cover des aktuellen Playboys ziert. Allerdings fiel Patricija das Aktshooting anfangs gar nicht so leicht!

In einer traumhaften Kulisse rekelte sich die Litauerin nackt am Strand Fuerteventuras. "In den ersten 15 Minuten dachte ich mir 'Ich schaffe das nicht', aber danach ging es", berichtete das Model im Playboy-Interview. "Ich hatte am Anfang Zweifel und habe mich gefragt, ob ich alles richtig mache", sprach sie offen über ihr Shooting. Ihre Unsicherheit rührte daher, dass ihr immer gesagt worden war, dass man den Körper der Frau verstecken müsse. Doch irgendwann realisierte sie: "Das ist doch schön! Das ist doch mein Körper und ich liebe meinen Körper!"

"Die Welt verändert sich die ganze Zeit. Frauen sollen stolz sein, einen so schönen Körper zu haben", bekräftigt die Beauty. Für sie gehe es beim Playboy nicht ums Ausziehen, sondern darum, die Frau natürlich und nackt darzustellen – so wie sie geschaffen wurde. Deswegen hatte die junge Mutter der Anfrage des Magazins auch zugestimmt. Mit ihrer aktuellen Lebenssituation sei Patricija gerade sehr zufrieden.

Patricija Ionel, Tänzerin

Patricija Ionel

Patricija und Alexandru Ionel mit ihrem Sohn Noelis

