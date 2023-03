"Sehr süß": So verliebte sich Haftbefehl in seine Frau Nina

Haftbefehl (37) zeigt sich von seiner soften Seite! Seit 2016 ist der Rapper mit seiner Frau Nina Anhan verheiratet. In den darauffolgenden Jahren sollten dann seine zwei gemeinsamen Kinder Noah und Aliyah das Paar zu einer kleinen Familie machen. Ihr privates Glück genießen sie sowohl in Deutschland als auch in ihrer zweiten Wahlheimat in Dubai. Aber wann wussten die beiden eigentlich, dass sie als Team durchs Leben gehen wollen? Das verrieten Haftbefehl und Nina jetzt!

In einem Interview mit RTL erinnerte sich das Paar an den Anfang seiner Beziehung zurück. "Als wir uns kennengelernt haben, war er wirklich sehr süß“, schwelgte Nina in Erinnerungen und fügte außerdem hinzu: "Wir waren zusammen in der Schweiz, und als ich morgens aufgewacht bin, hat er gesagt, dass er gefühlt die ganze Nacht am Bett stand und mich beobachtet hat. Und als dann morgens die Sonne reinkam und auf mein Gesicht schien, sei das der Moment gewesen, in dem er sich in mich verliebt hat."

Wie Haftbefehl ebenfalls in dem Interview verriet, tue es ihm und seiner kleinen Familie sehr gut, zeitweise in Dubai zu leben: "In Deutschland feiere ich viel, trinke auch viel Alkohol. In Dubai trinke ich gar nichts, mache komplett Detoxing. [...] Außerdem verbringe ich mehr Zeit mit meinen Kindern." Auch seine Frau freut sich über diese Entscheidung: "Wir sind in Dubai viel mehr als Familie zusammen. Wir stehen zusammen auf, wir essen zusammen."

Anzeige

Instagram / ninaanhan Haftbefehl mit seiner Frau Nina und ihren gemeinsamen Kindern Noah und Aliyah

Anzeige

Instagram / ninaanhan Nina Anhan und Haftbefehl im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / ninaanhan Aykut Anhan mit seiner Frau Nina, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de